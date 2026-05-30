В центре Перми за 50 млн рублей продают помещение с магазином брендовой одежды

Авито

В центре Перми (ул. Петропавловская, 29) за 50 млн рублей продают помещение с магазином брендовой одежды и цветочным. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».

Площадь помещения — чуть более 100 кв. м. Оно расположено в шаговой доступности от Театра оперы и балета.

«Полноcтью oтpeмoнтирoванo, c дeйствующим aрендaтopoм — цветы и бpендовaя одежда, вcе кoммуникaции центpaльныe, кoндициониpoваниe имеeтcя. Bысoкий пeшexодный тpафик, парковка городская», — отмечается в объявлении.

