В Пермском крае ввели режим «Ковёр» Радиус действия — 100 км

Алина Наумова

В Пермском крае 29 мая в 17:30 ввели режим «Ковёр» радиусом 100 км, сообщили в МЧС. В аэропорту Перми введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Ранее в Пермском крае объявили режим «Ракетная опасность». Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает минтербез региона.

В ведомстве напоминают действия при ракетной опасности:

1. Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифт использовать запрещено!

2. Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите комнату внутри дома, не имеющую окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте заранее «тревожный набор», включающий воду, еду, лекарства, фонарик и документы.

3. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

