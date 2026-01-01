В Пермском крае объявлен режим «Ракетная опасность»
Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности
В Пермском крае объявлен режим «Ракетная опасность». Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает минтербез региона.
В ведомстве напоминают действия при ракетной опасности:
1. Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифт использовать запрещено!
2. Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите комнату внутри дома, не имеющую окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте заранее «тревожный набор», включающий воду, еду, лекарства, фонарик и документы.
3. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.
В случае необходимости можно обратиться по номеру 112.
