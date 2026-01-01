Более 2 тысяч жительниц Пермского края отказались от абортов

В 2025 году более 2 тыс. женщин в Пермском крае решили сохранить беременность после посещения акушеров в местных поликлиниках. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в ходе ежегодного послания.

Губернатор также выразил признательность частным клиникам, которые ответственно подошли к вопросам демографии и добровольно отказались от проведения абортов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в регионе родились 446 детей. А по коэффициенту рождаемости Пермский край занял первое место в ПФО.

