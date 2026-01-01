Пермский край занял первое место в ПФО по коэффициенту рождаемости Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году родились 446 младенцев

По итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в Пермском крае выше среднероссийского, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По этому показателю регион занимает лидирующие позиции в ПФО.

Рождение третьих и последующих детей в Прикамье сохраняется на высоком уровне — 33%.

Только благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году родились 446 младенцев, добавил глава края.

