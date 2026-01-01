Пермский край занял первое место в ПФО по коэффициенту рождаемости
Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году родились 446 младенцев
По итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в Пермском крае выше среднероссийского, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По этому показателю регион занимает лидирующие позиции в ПФО.
Рождение третьих и последующих детей в Прикамье сохраняется на высоком уровне — 33%.
Только благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году родились 446 младенцев, добавил глава края.
