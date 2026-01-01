В Перми активиста «Добровольцев Донбасса» обвинили в создании ОПС для обмана бойцов СВО Мужчин из сельской местности обманом склоняли подписывать контракты для участия в спецоперации

Пермский краевой суд

В Перми правоохранительные органы ужесточили обвинения по делу о мошенничестве с выплатами для участников специальной военной операции (СВО). Теперь, помимо хищения средств, следствие инкриминирует активисту общественного фонда «Добровольцы Донбасса» Василию Червяку и ещё двум фигурантам создание организованного преступного сообщества, а остальным — участие в нём. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

По версии следствия, схема была направлена на социально уязвимых мужчин. Обвиняемые убеждали жителей сельской местности и небольших городов, многие из которых страдали алкоголизмом или наркоманией, заключать контракты с Министерством обороны. Им давали ложные обещания: за вознаграждение в 1 млн руб. фигуранты дела гарантировали, что новобранцы будут служить исключительно в тыловых, небоевых подразделениях — например, санитарами или водителями.

На самом деле после получения единовременных выплат все завербованные отправлялись непосредственно в штурмовые подразделения на передовую. Следствие установило около 20 подобных случаев. Некоторые из этих людей получили ранения, другие пропали без вести или погибли.

Для реализации схемы обвиняемым передавались копии банковских карт контрактников, с которых впоследствии снимались деньги. Окончательная сумма ущерба пока не подсчитана, так как часть потерпевших находится на фронте, что затрудняет проведение следственных действий.

Согласно открытым данным, Василий Червяк ранее отбывал наказание в колонии, где, предположительно, и был завербован в ряды ЧВК «Вагнер». Он участвовал в боях за Бахмут и имеет награду «За отвагу».

При этом его уголовное прошлое включает судимости за причинение тяжкого вреда здоровью, угоны автомобилей, а также четыре эпизода мошенничества. Самый свежий приговор датируется 2019 годом: тогда он получил 5,5 года колонии за то, что взял в аренду инструменты и игровые приставки Sony PlayStation, но не вернул их, распорядившись чужим имуществом по своему усмотрению.

Напомним, ранее суд первой инстанции отказал следователям в заключении Василия Червяка и бизнесмена Артёма Васильева под стражу, отправив их под домашний арест. Однако прокуратура обжаловала это решение, и теперь они находятся в СИЗО. Свердловский районный суд Перми продлил меру пресечения всем подозреваемым до 2 июля текущего года. Все фигуранты категорически отрицают свою вину, а следствие продолжает искать новые эпизоды преступной деятельности.

