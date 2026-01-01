В Перми активиста благотворительного фонда обвинили в присвоении денег участников СВО В мошенничестве было замешано несколько человек

Фото предоставлено Пермским краевым судом

В среду, 18 марта, Пермский краевой суд принял решение ужесточить меру пресечения для активиста фонда «Добровольцы Донбасса» Василия Червяка, которого обвиняют в мошенничестве при отправке людей в зону специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на пресс-службу суда.

Свердловский районный суд ранее отправил Червяка под домашний арест до 11 мая. Однако накануне по ходатайству следствия УМВД по Перми краевой суд изменил эту меру на заключение в СИЗО до той же даты.

Кроме Червяка, в деле о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) участвуют ещё несколько человек. По данным следствия, они находили жителей Перми и Пермского МО с асоциальным поведением, организовывали подписание контрактов и отправку в зону СВО, а затем присваивали выплаты, предназначенные для бойцов. Деньги оформлялись на их имена, или изымались банковские карты военнослужащих, которым взамен обещали значительные суммы.

На судебном заседании выяснилось, что следствие установило более десяти эпизодов преступной деятельности. Число потерпевших значительно больше, включая родственников завербованных граждан. Большинство людей, отправленных фигурантами, погибли в зоне боевых действий.

