Средний размер автокредита в Пермском крае достиг 1,4 млн рублей Рост за год составил 17,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2026 года средний размер предоставленных автокредитов в Пермском крае достиг 1,4 млн руб. Это на 17,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (в апреле 2025 года — 1,19 млн руб.). По сравнению с мартом 2026 года, средний размер автокредитов вырос на 0,03 млн руб.

Среди 30 регионов России, лидирующих по объему выданных автокредитов, наибольший средний размер таких кредитов в апреле 2026 года был зафиксирован в Москве (2,05 млн руб.), Московской области (1,82 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,74 млн руб.), Ленинградской области (1,63 млн руб.) и Краснодарском крае (1,63 млн руб.).

Анализ региональной динамики показывает, что наибольший рост среднего размера автокредитов по сравнению с апрелем 2025 года среди лидеров по объемам автокредитования продемонстрировали Москва (+22%), Санкт-Петербург (+20,8%), Ростовская (+20,6%), Тульская (+19,8%) и Тюменская области с учетом ХМАО и ЯНАО (+19,7%). Наименьший рост за год был отмечен в Иркутской (+8,9%), Самарской (+9,5%), Красноярском крае (+10,2%), Чувашской Республике (+10,9%) и Волгоградской области (+10,9%).

«Со второй половины прошлого года средний размер выданных автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 млн руб., — отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — Эта тенденция связана с осторожной кредитной политикой банков, а также с низким спросом на автокредиты из-за повышения утилизационного сбора, высоких ставок и роста цен на автомобили. При этом банки предъявляют строгие требования к кредитной истории заемщиков при одобрении кредитов, что снижает риски просрочек в будущем. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за состоянием своей кредитной истории и избегать ее ухудшения».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.