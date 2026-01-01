Средний размер автокредита в Пермском крае вырос за год на 13,2% Это один из самых скромных показателей по РФ

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2026 года средний размер выданных автокредитов в Пермском крае составил 1,37 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,2% (в марте 2025-го — 1,21 млн руб.)

В целом по РФ средний размер автокредита вырос до 1,49 млн руб. (+22,3% за год). Однако по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель не изменился.

Среди 30 регионов России с наибольшими объёмами выданных автокредитов самый высокий средний размер был зафиксирован в Москве (2,09 млн руб.), Московской области (1,83 млн руб.) и Санкт-Петербурге (1,76 млн руб.).

Анализ региональной динамики показал, что наибольший рост среднего размера автокредита в марте 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года был отмечен в Тульской области (+26,1%), Санкт-Петербурге (+25,7%), Вологодской области (+24,1%), Республике Татарстан (+23,5%) и Москве (+22,9%). Наименьший годовой рост зафиксирован в Волгоградской области (+12,6%), Удмуртской Республике (+12,9%) и Пермском крае (+13,2%).

«Средний размер автокредитов увеличивался до сентября прошлого года, после чего стабилизировался на уровне около 1,5 млн руб., – отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. – Такая тенденция наблюдается на фоне снижения спроса на автокредиты из-за повышения утилизационного сбора и осторожной политики банков. Важно учитывать, что банки предъявляют высокие требования к кредитной истории заемщиков при одобрении кредитов, что помогает снизить риски просрочек. Поэтому потенциальным заемщикам рекомендуется следить за своей кредитной историей и избегать ее ухудшения».

