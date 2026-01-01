Экс-главу района Перми начали судить как гвардии ефрейтора Дмитрий Дробинин проходит по делу о взятке представителю Минобороны РФ

Дмитрий Дробинин

В Перми 27 мая началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина, который обвиняется в совершении преступлений, находясь на службе по контракту в зоне СВО. Дробинин, заключивший контракт в марте прошлого года, стал фигурантом нового уголовного дела, связанного с мошенничеством и дачей взятки.

Как сообщает издание Properm, дело рассматривает судья Павел Ишутин. На оглашение обвинительного заключения по двум эпизодам преступлений ушло не более 20 минут.

Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года, после того как его сослуживец оставил ему на хранение личные вещи, включая банковскую карту и смартфон, Дробинин воспользовался отсутствием товарища и снял со счета 2,39 млн руб. Часть этих денег он перевел себе на карту, а часть снял в отделении банка в Макеевке. После этого он вернулся в Пермь, где попытался договориться с представителем пункта по набору контрактников о досрочном завершении своей службы, предлагая взятку.

Напомним, Дробинин предложил представителю Минобороны взятку за помощь в досрочном завершении службы и за представление к государственной награде, чтобы избежать уголовного преследования. Представитель Минобороны, действуя под контролем ФСБ, согласился на сделку. 24 ноября Дробинин встретился с сотрудником пункта у спортшколы «Летающий лыжник» и передал ему часть от обещанных 1,5 млн руб. В этот момент он был задержан и вскоре отправлен под арест в СИЗО.

Ранее, в марте 2026 года, Дробинин был осуждён за мошенничество и получение взятки на посту главы администрации Индустриального района. Ему был назначен штраф в 1,8 млн руб. и лишение права занимать должности на 4 года. Однако Пермский краевой суд ужесточил наказание, отправив его на 4 года в колонию общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе на 5 лет.

На заседании 27 мая Дробинин отказался высказывать свое отношение к обвинению и сообщил, что выступит после представления аргументов защиты. Он также ходатайствовал об отложении дела до возвращения из отпуска его второго адвоката. Гособвинитель военной прокуратуры Пермского гарнизона Владимир Буйваренко попросил о повторном вызове потерпевшего для допроса. В результате суд объявил перерыв до 15 июня.

