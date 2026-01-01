Экс-главу Индустриального района Перми обвинили в краже в зоне СВО Срок ареста Дмитрию Дробинину продлили до 28 марта Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

В четверг, 26 февраля, судья Пермского гарнизонного военного суда Павел Ишутин продлил до 28 марта срок ареста бывшему главе Индустриального района Перми Дмитрию Дробинину, который уже несколько месяцев находится под стражей.

Дробинина, напомним, задержали в конце ноября 2025 года, когда он пытался передать взятку в 3 млн руб. представителю Минобороны. Деньги предназначались за прекращение уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено против него ранее.

При этом, как сообщает Properm, против Дробинина возбудили ещё одно уголовное дело — за кражу в особо крупном размере. По данным следствия, находясь в зоне СВО, он перевёл на свой счёт 2 млн руб., которые принадлежали его сослуживцу.

20 февраля судья Центрального военного окружного суда Андрей Шелестов отклонил апелляцию защиты Дробинина, которая просила смягчить ему меру пресечения. Ранее суд оставил его в СИЗО до 28 февраля.

В Индустриальном районном суде также рассматривается уголовное дело о мошенничестве и получении взятки, по которому Дробинину грозит приговор 2 марта.

Весной прошлого года Дробинин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, чтобы избежать ответственности за ранее совершенное преступление. Однако, по информации близких к следствию источников, он вскоре решил уклониться от службы и ответственности.

