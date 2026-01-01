Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский бизнес разработал специальные предложения к Дягилевскому фестивалю Кафе, магазины и салоны красоты обещают скидки и подарки

Для Дягилевского фестиваля 2026 года пермские предприятия сервиса и торговли подготовили множество специальных предложений. Уже не первый год в дни фестиваля действует программа «Визит в Пермь»: клиенты кафе, ресторанов, баров, сувенирных и цветочных магазинов, салонов красоты и других малых предприятий при предъявлении бейджа участника фестиваля или билета на его события могут получить скидки и подарки. Программа действует только в том случае, если гость сделает заказ или покупку.

Самый распространённый бонус — скидка: можно получить дисконт от 5 до 20% стоимости заказа или покупки.

Кафе, кофейни и кондитерские предлагают в подарок фильтр-кофе, конфеты ручной работы, сладости, небольшие закуски и фирменные десерты; бары — бокал игристого, пива или лимонада, специальные настойки или коктейли.

Салоны красоты подарят дополнительные процедуры; цветочные салоны — бесплатную упаковку букета, сувенирные магазины — открытки и стикеры.

Среди особо оригинальных бонусов — домашнее мороженое, в том числе мороженое из солода с карамелью из чаги, десерт «Павлова», дегустационный сет из четырёх специальных настоек.

Рестораны подготовили для Дягилевского фестиваля и специальные меню. Среди спешалов — большой выбор чёрной икры; чебурек с креветкой, свекольным хумусом и сезонными овощами; жаркое из кролика с овощами и местными грибами, печёная свёкла с молодой зеленью, фермерским сыром и морошкой, посикунчики с разными начинками (в том числе с пистиками), мороженое с жимолостью и мармеладом из ревеня и лимонад на основе можжевеловых ягод, коры дуба и пихты.

Музей ПЕРММ в качестве бонуса для участников и гостей фестиваля предлагает специальную цену на участие в сборной экскурсии и дарит открытки; Центральный выставочный зал, где в дни фестиваля пройдёт выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное» (6+) Армена и Ольги Гаспарян, дарит авторский стикер.

Дягилевский фестиваль пройдёт в Перми и Хохловке с 11 по 20 июня. Специальные предложения будут собраны в специальном лифлете «Визит в Пермь» и на сайте фестиваля.

