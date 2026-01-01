На СВО погиб 26-летний военнослужащий из Прикамья Иван Бельков Его проводят в последний путь 29 мая

Фото: "Парма-Новости" / Предоставлено родственниками погибшего

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб 26-летний житель д. Иванчино Гайнского округа Иван Бельков. Об этом сообщает местное издание "Парма-Новости" со ссылкой на родственников.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдёт 29 мая в его родной деревне Иванчино, в местном клубе.

Ранее стало известно о другом военнослужащем из Гайнского округа, который погиб на СВО. Речь идёт о Михаиле Фалалееве. Мужчина проходил службу по контракту с декабря 2024 года. Занимал должность начальника технического расчёта зенитно-ракетной батареи в составе отделения морской пехоты и погиб 12 мая этого года. Военнослужащего похоронят 27 мая на малой родине.

