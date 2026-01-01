В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Михаилом Фалалеевым
В ходе выполнения воинского долга 12 мая 2026 года погиб житель посёлка Сергеевский Михаил Фалалеев. Он проходил службу по контракту с декабря 2024 года, занимая должность начальника технического расчёта зенитно-ракетной батареи в составе отделения морской пехоты.
От имени главы Гайнского округа Елизаветы Шалгинских и сотрудников администрации местные власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
Церемония прощания состоится 27 мая в 13:30 в Доме культуры посёлка Сергеевский.
