В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Михаилом Фалалеевым

Фото предоставлено администрацией Гайнского округа

В ходе выполнения воинского долга 12 мая 2026 года погиб житель посёлка Сергеевский Михаил Фалалеев. Он проходил службу по контракту с декабря 2024 года, занимая должность начальника технического расчёта зенитно-ракетной батареи в составе отделения морской пехоты.

От имени главы Гайнского округа Елизаветы Шалгинских и сотрудников администрации местные власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Церемония прощания состоится 27 мая в 13:30 в Доме культуры посёлка Сергеевский.

