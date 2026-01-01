Фигуранты дела о мошенничестве при ремонте военного госпиталя в Перми выслушали приговор Сергея Сухова и Павла Кравченко приговорили к пяти годам колонии

Сергей Глорио

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по делу о крупном мошенничестве, связанном с ремонтом объектов Министерства обороны. На скамье подсудимых оказались Сергей Сухов, ранее возглавлявший филиал Военно-строительной компании, и Павел Кравченко, директор подрядной организации «Специальные технологии строительства». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал».

По данным следствия, в 2022 году между Министерством обороны, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» были заключены дорогостоящие госконтракты. Объектами работ стали казармы в Свердловской области и историческое здание Пермского гарнизонного военного госпиталя.

С июля по октябрь 2022 года Сухов и Кравченко, используя служебное положение, искусственно завысили стоимость выполненных работ. В результате мошеннических действий из бюджета было выведено более 75 млн руб. Ущерб государству был квалифицирован как особо крупный.

В ходе досудебного и судебного разбирательства оба обвиняемых полностью признали свою вину. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В итоге суд приговорил каждого из них к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

