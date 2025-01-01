Уголовное дело о хищениях при выполнении оборонного заказа в Перми направлено в суд Фигуранты завышали стоимость работ Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следствие по уголовному делу в отношении Сергея Сухова, бывшего руководителя филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» ППК «Военно-строительная компания», его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко завершено военными следственными органами СК России. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Согласно материалам следствия, в период 2021-2022 годов между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» были заключены многомиллионные государственные контракты на проведение капитального ремонта объектов, расположенных в Свердловской области и в Перми (среди пермских объектов, в ходе ремонта которых были похищены деньги, значится и Пермский военный гарнизонный госпиталь).

Установлено, что Сухов, Сергель и Кравченко, злоупотребляя своим положением, завысили стоимость работ, выполненных в рамках указанных контрактов, что привело к хищению свыше 35 млн руб., нанеся тем самым ущерб государству в особо крупном размере.

Для обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций, гражданского иска и имущественных взысканий военные следователи произвели арест имущества обвиняемых на общую сумму, превышающую 17 млн руб.

В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, и ему заочно избрана аналогичная мера пресечения.

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