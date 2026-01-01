В Березниках начал работать второй сервис кикшеринга Компания Whoosh выставит на улицы 400 электросамокатов

Фото предоставлено "Новому компаньону" компанией Whoosh

Сервис кикшеринга Whoosh начал работу в Березниках. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

«Электросамокаты дополнят работу общественного транспорта, упростив ежедневное перемещение жителей города между жилыми кварталами, предприятиями, торговыми и бизнес-центрами», — отмечают в компании.

На старте во флоте сервиса в Березниках будет около 400 самокатов. Зона покрытия включает большую часть города: от автовокзала и ул. Березниковской до улиц Набережной и Юбилейной, а также от ул. Рудничной до ул. Металлистов.

«После поездки оставить самокат можно только в точке виртуальной парковки, в других местах система не позволит завершить поездку», - уточнили в Whoosh.

Сервис работает круглосуточно, а скорость всех самокатов ограничена 25 км/ч. Стоимость поездки динамическая: она меняется в зависимости от времени суток, погоды и спроса.

Особое внимание уделено доступности сервиса: даже при ограничениях мобильного интернета пользователи смогут начать или завершить поездку — приложение автоматически перестроит сценарий подключения и предложит отправить уже заполненное SMS.

Напомним, в апреле 2026 года в Березниках впервые появился сервис кикшеринга — тогда прокат запустил конкурент Whoosh, компания «Юрент».

