Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский фильм стал призёром всероссийского медиаконкурса «Притяжение Земли» — лучший фильм «Русского космоса»

Фото предоставлено Еленой Филимоновых

В Самаре 23 мая завершился Второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Пермский фильм «Притяжение Земли» (12+) победил в номинации «Лучший документальный фильм» в диджитал-формате.

«Притяжение Земли» — первая часть киноальманаха «Молотов коктейль» (12+), созданного к 300-летию Перми. Он рассказывает о том, как после первого выхода человека в открытый космос экипаж космического корабля «Восход-2» — Павел Беляев и Алексей Леонов — приземлились в пермской тайге и несколько дней ждали спасения. Режиссёр проекта Алексей Романов, сценарист — Елена Филимоновых, креативный продюсер и актёр — Александр Смирнов. Фильм был снят продюсерским центром «Капризка».

Это не вполне документальное кино: все пять новелл киноальманаха сняты в формате инфотеймента, реальные события из истории Перми в них разыграны актёрами по специально написанным сценариям. Фильм был снят ещё в 2023 году, однако до сих пор приносит Перми призы фестивалей высокого уровня.

