Глава СКР затребовал доклад из-за падения дерева на женщину с ребёнком в Перми

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Перми, в результате которого пострадали женщина и ребёнок.

По данным сообщений в СМИ, в мае текущего года на ул. Советской в Перми во время сильного порыва ветра дерево обрушилось на местную жительницу и её пятилетнюю дочь. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. При этом жители отмечают, что в непосредственной близости от места происшествия находятся и другие аварийные деревья, однако профилактические меры со стороны ответственных служб до настоящего времени не принимались.

По факту произошедшего Следственным управлением СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования. Контроль исполнения данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

