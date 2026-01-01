В Перми дерево рухнуло на женщину с ребёнком Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми дерево рухнуло на женщину с ребёнком. Инцидент произошёл утром 24 мая на ул. Советской возле дома №35.

Инцидент произошёл утром 24 мая на ул. Советской возле дома №35. Женщина с пятилетним ребёнком направлялась в магазин, когда на них упало дерево. По информации из социальных сетей, старая липа не выдержала порыва ветра и рухнула прямо на тротуар.

Очевидцы происшествия помогли женщине выбраться из-под упавшего дерева и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщили "Новому компаньону" в минздраве региона, женщина от госпитализации отказалась. Ребенок осмотрен в приемном отделении больницы и после всех необходимых обследований был отправлен на амбулаторное лечение.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.