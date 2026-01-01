Падением дерева на пермячку с ребёнком заинтересовался следком Возбуждено уголовное дело

Следователь следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СК России возбудил уголовное дело по факту ЧП в краевом центре: 24 мая на тротуар рухнуло дерево и травмировало людей. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Пострадавшие (женщина 1983 г.р. и ее ребенок 2020 г.р.) в результате инцидента получили многочисленные ушибы и ссадины. Им была оказана медицинская помощь. В ходе расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся следственные действия для выяснения всех деталей произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее «Новый компаньон» уже писал о происшествии. Оно случилось на ул. Советской возле дома № 35. Очевидцы происшествия помогли женщине выбраться из-под упавшего дерева и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщили «Новому компаньону» в минздраве региона, женщина от госпитализации отказалась. Ребенок осмотрен в приемном отделении больницы и после всех необходимых обследований был отправлен на амбулаторное лечение.

