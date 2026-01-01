С начала года из Пермского края выдворили более 200 иностранцев В регионе действует запрет на привлечение мигрантов по патентам в ряде отраслей экономики Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2026 года из Пермского края были депортированы 218 иностранных граждан, а ещё 361 человеку был закрыт въезд на территорию России. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МВД, отмечая, что работа по выявлению нарушителей миграционного законодательства ведётся системно.

Недавно стало известно о выдворении 22-летнего гражданина Туркменистана. Молодой человек прибыл в Россию как студент, однако вместо учёбы занялся частным извозом — арендовал автомобиль и работал таксистом.

За нарушение миграционных правил суд назначил ему административное выдворение за пределы РФ, а также штраф в размере 2 тыс. руб. Сейчас он находится в центре временного содержания и ожидает депортации

В полиции отметили, что ужесточение контроля за трудовой миграцией связано с новыми правилами, введёнными в регионе. В частности, в 2026 году в Пермском крае действует запрет на привлечение иностранных работников по патентам в ряде отраслей экономики. Кроме того, обсуждается законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны оплачивать расходы, связанные с депортацией иностранных сотрудников, нарушивших закон.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Чайковский городской суд вынес приговор директору строительной фирмы, который оформил миграционный учёт для иностранных работников по адресу своей квартиры. Предпринимателя оштрафовали на 100 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.