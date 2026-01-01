В Прикамье директора фирмы осудили за фиктивную регистрацию мигрантов Его оштрафовали на 100 тысяч рублей

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Чайковском завершился судебный процесс по делу руководителя строительной компании, которого обвиняли в фиктивной постановке на миграционный учёт граждан Узбекистана. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, 45-летний предприниматель был признан виновным по ст/ 322.3 УК РФ.

Суд установил, что директор фирмы оформил миграционный учёт для иностранных работников по адресу своей квартиры, хотя заранее знал, что они будут проживать в другом месте, специально арендованном для них. Таким образом, регистрация была фиктивной.

В ходе разбирательства подсудимый утверждал, что не имел намерения нарушать закон. Он пояснил, что лично заполнял и подписывал документы в МФЦ, но не был осведомлён о строгом требовании, что иностранцы должны проживать именно по адресу регистрации.

Тем не менее, изучив все материалы и доказательства, суд пришёл к выводу о виновности предпринимателя. В результате ему было назначено наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

