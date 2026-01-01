В Пермском крае простились с погибшим на СВО Геннадием Черкасовым

фото предоставили в администрации Кизеловского муниципального округа

В Кизеле простились с погибшим в ходе специальной военной операции жителем города Геннадием Черкасовым. Гвардии рядовой пал в боях на Украине в июне 2025 года. Мужчине было 48 лет. Об этом сообщили в администрации Кизеловского муниципального округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание с погибшим прошло у памятника воинам-кизеловцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Церемония отпевания состоялась в Свято-Никольском храме.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Кизеле 18 мая прошла церемония прощания с погибшим в зоне специальной военной операции Михаилом Гальяновым. Он был погребен с воинскими почестями.

