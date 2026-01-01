В Прикамье прощаются с погибшим на СВО Михаилом Гальяновым

фото предоставлено администрацией Кизеловского муниципального округа

В Кизеле Пермского края 18 мая проходит церемония прощания с местным жителем, погибшим в зоне специальной военной операции. Михаил Гальянов будет погребен с воинскими почестями в Свято-Никольской церкви. Об этом сообщает ВЕТТА.

Михаил Гальянов родился 27 декабря 1982 года. Во время службы в зоне СВО был известен под позывным «Техас».

Мужчина трагически погиб ещё 2 декабря 2024 года. Подробности его гибели и биография не разглашаются.

Администрация Кизеловского муниципального округа приносит искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

