В Перми возбуждено уголовное дело о самосуде над подростками Они не остановили приятеля, пнувшего женщину в городском автобусе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ, ч. 2 (хулиганство) после появления в СМИ информации о нападении на подростков.

В ведомстве рассказали, что в соцсетях появилось видео, на котором группа молодых людей избивает двух несовершеннолетних. По данным следствия, подозреваемые 2009 и 2010 г.р. из хулиганских побуждений избили двух своих ровесников.

Личности нападавших установлены, с ними проведены допросы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжает работу по установлению всех деталей произошедшего.

Отметим, что ранее следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против 15-летнего подростка. Он пнул в автобусе женщину, которая сделала ему замечание за курение в салоне. Вместе с нападавшим были двое подростков, которые не только не остановили приятеля, но и смеялись над его выходкой. Именно друзей хулигана в качестве мести побили подозреваемые и заставили извиняться на камеру.

