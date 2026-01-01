В Перми возбудили уголовное дело после нападения подростка на женщину в автобусе Школьник ударил пассажирку ногой в живот после сделанного ему замечания

В Перми по факту нападения несовершеннолетнего на женщину в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в автобусе, когда подросток начал курить, несмотря на замечания со стороны пассажиров. Женщина, ехавшая с ребёнком, сделала ему замечание, после чего парень начал оскорблять её в ответ. Когда пермячка попыталась снять нарушителя на телефон, подросток прижал её к двери и несколько раз ударил по голове, а затем нанёс удар в живот. Женщина осела на пол, а другие пассажиры не решились вмешаться. Ребёнок пострадавшей громко плакал.

Видеозапись происшествия быстро распространилась в социальных сетях. По словам очевидцев, девушка, находившаяся рядом, несколько раз нажимала на кнопку «стоп», чтобы привлечь внимание водителя, однако автобус не остановился.

Сейчас следствие устанавливает личность подростка и все обстоятельства случившегося. Ведутся необходимые следственные и процессуальные действия.

