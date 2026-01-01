Ремонт автодороги «Чердынь-Бондюг» оценили в 22 млн рублей Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июня

Константин Долгановский

Ремонт автодороги «Чердынь-Бондюг» на участке км 022+930 — км 024+997. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 22 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно информации в техническом задании, работы нужно будет выполнить в период с 1 мая по 6 сентября 2027 года. Помимо ремонтных работ, потребуется установить дорожные знаки.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июня.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что капитальный ремонт пермского общежития выполнит компания из Чечни. Речь идёт об общежитии №3 Пермского медицинского университета. Стоимость контракта — 189,4 млн руб.

