Капремонт пермского общежития выполнит компания из Чечни Контракт подписан на 189,4 млн рублей

Олег Антонов

Пермский медицинский университет определился с подрядчиком, который займётся капитальным ремонтом его общежития № 3 (ул. Луначарского, 74а). Исполнителем работ стало ООО «Проект-Феникс» из Грозного. С чеченским подрядчиком уже подписан контракт по начальной (максимальной) цене — 189,372 млн руб.

Согласно информации в техническом задании, состояние здания оценивается как удовлетворительное, но в то же время — как ограниченно-работоспособное. По результатам обследования специалисты пришли к выводу, что необходимо провести капитальный ремонт строительной системы, кровли, перекрытий, отделки помещений, инженерных сетей и фасада. Также отмечается, что еще в 2005 году физический износ здания составлял 33%.

ООО «Проект-Феникс» зарегистрировано в 2016 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Выручка организации в 2025 году выросла до 1,8 млрд руб. (+37%), чистая прибыль увеличилась до 39,5 млн руб. (+1150%). Гендиректор общества — Шаруди Бисаев.

Работы подрядчик обязан выполнить в два этапа до февраля 2027 года.

