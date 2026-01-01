Глава РФБ шокирован смертельной аварией с пермскими баскетболистами Андрей Кириленко выразил соболезнования семье погибшего Поделиться Твитнуть

Андрей Кириленко Фото: РФБ

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко испытал глубокое потрясение в связи с аварией, в которую попала пермская команда «Бионорд про». Об этом он сообщил ТАСС.

Напомним, пермяки попали в дорожно-транспортное происшествие на территории Челябинской области. Шофёр автобуса, перевозившего игроков, погиб. Как уточнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спортсмены получили незначительные травмы и ушибы. После оказания медицинской помощи они были размещены в гостинице и готовятся к возвращению в Пермь поездом.

«Скорейшего выздоровления всем. А также мои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — отметил Кириленко.

Как писал «Новый компаньон», ДТП произошло утром 22 мая на 1740 км федеральной трассы М-5 «Урал» рядом со Златоустом. По версии следствия, водитель мог выехать на встречную полосу, заснув за рулём. Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

