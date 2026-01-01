Александр Бастрыкин ждёт доклад по делу о нападении подростка на женщину в Перми Школьник ударил пассажирку ногой в живот

В центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) будет представлен доклад о расследовании нападения несовершеннолетнего на женщину в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в автобусе, когда подросток ударил пассажирку после сделанного ему замечания за курение в салоне. Видео происшествия быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.

По этому факту следователи СК по региону возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Личность подростка установлена — им оказался 15-летний житель Перми. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Сейчас следствие продолжает работу по делу, устанавливаются все детали произошедшего и мотивы действий подростка. Расследование находится на особом контроле центрального аппарата СКР.

