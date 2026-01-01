В кофейнях Перми появится нейробариста Подбирать напиток под настроение и вкус будет ИИ

Константин Долгановский

Сеть кофеен «Дринкит» совместно с Yandex B2B Tech внедряет в Перми инновационную технологию — нейробариста. Это первый в России ИИ-агент, который помогает каждому посетителю создать уникальный напиток, исходя из его настроения, вкусовых предпочтений и даже жизненных ситуаций. Для этого достаточно описать желаемый вкус или эффект в мобильном приложении, а нейросеть предложит рецепт из доступных ингредиентов. Если рецепт понравится, его можно сразу заказать — как обычную позицию из меню.

Новшество заключается в том, что пользователь описывает желаемый напиток своими словами (например: «хочу бодрящий кофе после тренировки» или «нужен антистресс-напиток с ягодами»), а нейробариста анализирует запрос и предлагает индивидуальный рецепт, учитывая наличие ингредиентов в конкретной кофейне. При этом гость может скорректировать состав: убрать или добавить компоненты.

Например, после пробежки ИИ предложит холодный латте с сырной пенкой и протеином, а для снятия усталости — мокко с ежевикой и соусом таро.

Разработка работает на платформе Yandex AI Studio, что обеспечивает доступ к актуальному меню и ингредиентам в каждой кофейне. Генерация рецептов осуществляется с помощью генеративных моделей Яндекса.

В Москве технология уже тестируется в трёх кофейнях, а вскоре станет доступна и в Перми, а затем — по всей России.

