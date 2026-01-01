Глава СКР затребовал доклад о травмах школьников от петарды в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил подготовить доклад о расследовании инцидента в школе №8 города Чайковского Пермского края, где травмы получили дети. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительным данным, 21 мая на уроке биологии 12-летний ученик активировал найденное на улице пиротехническое устройство, что привело к травмам трёх учеников пятого класса. Об этом ранее уже писал «Новый компаньон».

Центральный аппарат СКР взял на контроль ход процессуальной проверки.

