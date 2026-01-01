Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми закрывается бар «Второй этаж»
В здании расположится строительная компания
В Перми закрывается бар «Второй этаж» в историческом особняке по ул. Советской, 32, где он работал с 2023 года.
16 марта в этом же здании закрылся ресторан «Дом Третьяковой», 1 апреля помещение ресторана было выставлено на продажу.
Как сообщил ресторатор Илья Заковырин, закрытие бара связано с тем, что у собственников здания появились на него другие планы. По информации «Нового компаньона», оба этажа особняка займёт строительная компания.
Прощальная вечеринка на «Втором этаже» назначена на 29 мая.
