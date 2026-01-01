Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми закрывается бар «Второй этаж» В здании расположится строительная компания

«Дом Третьяковой» после реставрации, 2023 год

Максим Артамонов

В Перми закрывается бар «Второй этаж» в историческом особняке по ул. Советской, 32, где он работал с 2023 года.

16 марта в этом же здании закрылся ресторан «Дом Третьяковой», 1 апреля помещение ресторана было выставлено на продажу.

Как сообщил ресторатор Илья Заковырин, закрытие бара связано с тем, что у собственников здания появились на него другие планы. По информации «Нового компаньона», оба этажа особняка займёт строительная компания.

Прощальная вечеринка на «Втором этаже» назначена на 29 мая.

