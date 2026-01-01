Пермская галерея обогнала по посещаемости Третьяковскую В новом музейном здании уже побывало более 70 тыс. человек

Юлия Баталина

Пермская галерея в апреле обогнала по посещаемости Государственную Третьяковскую галерею. Об этом рассказала заведующая отделом новых проектов и работы с партнерами Пермской художественной галереи Ольга Гусева в своём выступлении на Днях пермского бизнеса 21 мая.

По данным пресс-службы музея, со 2 апреля по 18 мая галерею посетило 72 350 зрителей.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», новое здание Пермской галереи на «Заводе Шпагина» станет клубной площадкой Дягилевского фестиваля. Здесь же пройдёт цикл ночных событий Дягилевского фестиваля, программа которого сейчас формируется.

