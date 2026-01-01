В Пермском крае возбуждено уголовное дело о гибели ребёнка в водоёме

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае Кунгурский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России начал расследование по факту гибели 5-летнего мальчика в водоёме у с. Усть-Кишерть. Трагедия произошла в Кишертском муниципальном округе. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Тело ребёнка было найдено в водоёме вечером 20 мая 2026 года. Предварительное заключение экспертов указывает на утопление как причину смерти. Следов насильственной смерти не обнаружено.

На месте происшествия проведён осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники Следственного комитета допрашивают свидетелей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что погибший страдал аутизмом.

