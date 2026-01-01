В Прикамье найден мёртвым 5-летний мальчик с аутизмом

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Вечером 20 мая в с. Усть-Кишерть был обнаружен мёртвым 5-летний мальчик с аутизмом, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт».

О пропаже ребёнка стало известно около 20:00 того же дня. По информации ЕДДС Кишерть, мальчик вышел из дома и исчез. К его поискам присоединились волонтёры и местные жители. В ориентировке было указано, что ребёнок худощавого телосложения, со светлыми волосами и зелёными глазами, ушёл из дома без обуви, страдает аутизмом.

Поиски завершились трагически. Подробности произошедшего не разглашаются. Волонтёры просят убрать информацию о поиске из соцсетей.

