В Пермском крае расширили поддержку участников СВО и их семей Они смогут получать соцконтракт на ведение бизнеса без подтверждения доходов

Фото: Партия "Единая Россия"

В рамках нового законопроекта, принятого в первом чтении депутатами Заксобрания Пермского края, демобилизованные участники СВО и их супруги смогут получать социальный контракт на ведение бизнеса без учета доходов семьи. Это решение депутаты утвердили во время пленарного заседания 21 мая. Оно направлено на улучшение условий для возвращения участников СВО к гражданской жизни. Законопроект был ранее инициирован главой региона Дмитрием Махониным.

Теперь участники спецоперации смогут получить поддержку для открытия собственного дела, не проходя оценку доходов. В случае инвалидности I или II группы право на контракт будет предоставлено либо самому участнику, либо его супруге.

Законопроект также предусматривает продление компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг для работников государственных и муниципальных организаций, проживающих в сельской местности, до 31 декабря 2029 года.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что данная мера является логичным продолжением уже существующих программ поддержки. Она позволит участникам СВО реализовать себя в гражданской жизни и обеспечить свои семьи.

