Имущественный комплекс в Софронах передали пермскому оператору ТКО Такое решение приняли депутаты краевого парламента

Законодательное собрание региона поддержало инициативу о внесении изменений в прогнозный план приватизации. В рамках этого решения в уставный капитал АО «Пермский региональный оператор ТКО» будет передан имущественный комплекс, расположенный в Пермском округе (Софроны). Вопрос о передаче имущества депутаты обсудили на состоявшейся 21 мая пленарке регионального парламента.

Авторы законопроекта объяснили это решение исполнением нацпроекта «Экологическое благополучие» и созданием госинфраструктуры для обеспечения бесперебойного цикла обращения c ТКО.

Напомним, ранее Агентство по сопровождению концессионных проектов региона подписало с Пермским региональным оператором ТКО концессионное соглашение. Оно предусматривает создание и эксплуатацию экотехнопарка по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов в Софронах. Объём инвестиций в проект оценивался в более 4,8 млрд руб. с учётом банковских кредитов. Ожидается, что комплекс начнёт работать в начале 2029 года.

