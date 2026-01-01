Для создания экотехнопарка в Софронах в Перми подписали концессионное соглашение Объём инвестиций оценивается в 4,8 млрд рублей

Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края подписало с АО «Пермский региональный оператор ТКО» концессионное соглашение о создании и эксплуатации экотехнопарка по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов в Софронах. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Проектом предусмотрено строительство объекта по обработке ТКО мощностью 300 тыс. тонн в год и обустройство комплекса утилизации входящей в ТКО органической фракции мощностью 120 тыс. тонн в год. Это позволит экотехнопарку обрабатывать свыше половины отходов со всего региона.

Объём инвестиций в проект оценивается в более 4,8 млрд руб. с учётом банковских кредитов. Правительство Прикамья со своей стороны предоставит компании земельные участки. Запуск комплекса ожидается в начале 2029 года.

Ранее «Новый компаньон» писал о безвозмездной передаче имущества полигона в Софронах в собственность Пермского края. Итоговая стоимость имущества составляет 43,7 млн руб. Площадь всех объектов составила 438,9 тыс. кв. м.

