Полигон Софроны в Пермском округе передадут в собственность региона Стоимость активов составляет более 43,7 млн рублей

Игорь Катаев

Администрация Перми внесла на рассмотрение думы вопрос о безвозмездной передаче имущества полигона Софроны в собственность Пермского края. Проект решения подписал спикер гордумы Дмитрий Малютин. В документе, который размещён на сайте городского парламента, сообщается, что итоговая стоимость имущества составляет 43 млн 717 тыс. 528,27 руб.

В перечне недвижимого имущества, планируемого к передаче в краевую собственность, значатся девять объектов. Среди них — нежилое двухэтажное здание административно-бытового корпуса, гараж-стоянка, полигон, линия электропередачи, разворотная площадка и объекты незавершённого строительства. Площадь всех объектов составляет 438 890,1 кв. м.

По данным источников «Нового компаньон», в начале следующей недели вопрос о передаче этого имущества в собственность края сначала будет рассмотрен на заседании комитета гордумы по инвестициями и управлению муниципальными ресурсами. После этого депутаты должны утвердить решение на пленарке думы.

Напомним, на территории действующего полигона в Софронах в 2026 году планировалось строительство мусоросортировочного комплекса, общая стоимость которого оценивается в 4,6 млрд руб. Экотехнопарк сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн ТКО в год. Срок действия концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет. В роли концессионера проекта выступает ООО «Энвиком-Пермь», соглашение с которым региональные власти заключили в 2023 году. Однако весной 2025 года этот договор был расторгнут.

