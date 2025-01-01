Власти Прикамья расторгли соглашение на строительство завода ТКО в Софронах Концессионер нарушил условия соглашения Поделиться Твитнуть

Владимир Сыпачев

Власти Прикамья в мае 2025 года расторгли концессионное соглашение с ООО «Энвиком-Пермь» по строительству и эксплуатации мусороперерабатывающего завода на полигоне в Софронах площадью 89 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники.

Планировалось, что «Энвиком-Пермь» возведёт экотехнопарк с участками по обработке ТКО и энергетической утилизации органической фракции. Для этого власти должны были передать компании площади полигона. Срок действия концессионного соглашения действовал 20 лет.





В краевом министерстве ЖКХ и благоустройства изданию подтвердили факт расторжения соглашения в мае 2025 года, и отметили, что это связано с нарушением концессионером условий соглашения.





Строительство объекта могут поручить ООО «Пермский региональный экологический оператор», единственным учредителем которого является АО «Фонд развития Пермского края».

