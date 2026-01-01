Готовность участка трассы ТР-53 в Перми достигла 50%

Министерство транспорта Пермского края

Готовность строящегося участка трассы ТР-53 в Перми достигла 50%, об этом сообщили в минтрансе региона. В марте в ведомстве сообщали о 42%-ной готовности объекта.

В министерстве рассказали, что на стройплощадке один из газопроводов переустроен, что позволило возобновить асфальтирование другого участка дороги. Этот участок соединит новую магистраль с ул. Грибоедова. Параллельно идет установка опор для будущих шумозащитных экранов: всего будет установлено 908 секций.

Рабочие также занимаются обустройством тротуаров: укладывают бортовой камень и формируют основание из щебня с последующим асфальтированием. В районе ул. Уинской ведется возведение подпорной стены для съезда с улицы на новую дорогу. Тепловые сети уже переустроены, сейчас специалисты работают над водопроводом и канализацией. Ливневая канализация готова на 60%.

Во второй половине июня планируется перенос еще трёх газопроводов. Для продолжения дорожных работ необходимо перенести высоковольтные линии. После этого можно будет завершить строительство участка дороги от ул. Грибоедова до реки Талажанки, где уже проведена расчистка территории, подготовлено основание и возведены три опоры моста. Также обустроена и заасфальтирована часть съезда под мост.

Напомним, первый этап ТР-53 — продление ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова — был завершён в 2024 году, тогда же началось возведение следующего этапа. Проект разделён на четыре этапа, и все работы по этапу 2.1 (основной ход дороги, съезды и часть моста через Талажанку) должны завершиться в четвёртом квартале 2026 года.

Финансирование работ осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

