Перенос ЛЭП в рамках строительства ТР-53 в Перми оценили в 253,3 млн рублей Все работы должны быть завершены в 2026 году

Министерство строительства Пермского края

ПАО «Россети Урал» ищет подрядчика для выноса инженерных сетей в рамках второго этапа строительства автомобильной дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» в Пермь. Речь идёт об участке ТР-53 по ул. Грибоедова до моста через Чикулайку.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 253,28 млн руб. Способ осуществления закупки — запрос цен по результатам предварительного отбора. Заявки на участие принимаются до 1 апреля, дата подведения итогов — 9 апреля.

Работы по реконструкции (переносу) сетей войдут кабельно-воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и 0,4 кВ, высоковольтная линия 6 кВ и волоконно оптические линии связи. Подрядчик должен выполнить демонтаж старых опор и оборудования и строительство новых линий.

Как указано в директивном графике, подготовительные работы, поставку материалов и оборудования на приобъектный склад необходимо выполнить в течение 90 календарных дней с момента заключения договора, строительно-монтажные работы — в течение 150 календарных дней. Документы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, должны быть оформлены не позднее чем через 170 календарных дней от заключения договора.

Ранее сообщалось, что готовность строящегося участка трассы ТР-53 в Перми составляет 42%. Первый этап — продление ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова — был завершён в 2024 году, тогда же началось возведение следующего этапа. Проект разделён на четыре этапа, и все работы по этапу 2.1 (основной ход дороги, съезды и часть моста через Таложанку) должны завершиться в четвёртом квартале 2026 года.

