Готовность строящегося участка трассы ТР-53 в Перми составляет 42%

Министерство строительства Пермского края

В Перми продолжается строительство очередного этапа трассы ТР-53. Речь идет об участке проспекта Октябрят, который протянется от ул. Уинской до моста через реку Таложанку (этап 2.1). Новый участок дороги станет дополнительной транспортной артерией, которая сократит время в пути из Мотовилихинского района в центр города.

На данный момент уже выполнен значительный объем работ. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, почти завершен демонтаж зданий на всем протяжении будущего маршрута. Подрядчик подготовил грунт для строительства основного хода трассы по пр. Октябрят, соорудив подпорные стены. С площадки вывезено более 65 тыс. кубометров грунта.

Также готова 4-полосная дорога между улицами Уинской и Грибоедова, на которой уложены все слои дорожного полотна, кроме верхнего слоя асфальта. Завершено строительство первых трех опор моста через Таложанку.

Рабочие обустроили съезд №7, соединяющий пр. Октябрят с ул. Старцева. Здесь выполнен асфальтовый слой, установлены фундаменты для шумозащитных экранов, ведётся строительство велодорожки и подготовка основания для тротуара. В планах — возведение подпорной стены в районе съезда №6, ведущего с ул. Уинской на пр. Октябрят.

Параллельно ведётся переустройство инженерных сетей. Тепловые сети уже готовы, работы по водопроводу и канализации продолжаются. На 60% завершено строительство ливневой канализации — уложены трубы, установлены ливнеприемные колодцы и подготовлен фундамент для локальных очистных сооружений. Также предстоит перенести сети связи и четыре газопровода.

На участке между ул. Грибоедова и рекой Таложанка проведена расчистка территории и подготовка основания для будущей дороги.

В минтрансе края сообщили, что дорожные работы приостановлены из-за переустройства коммуникаций. В первую очередь планируется переустройство газопровода на пересечении пр. Октябрят с ул. Жуковского, которое начнётся в феврале. После этого можно будет завершить работы на участке от ул. Уинской до ул. Грибоедова. Также необходимо перенести высоковольтную линию электропередачи для продолжения строительства.

Этап 2.1 включает основной ход дороги протяженностью 1,5 км, съезды и часть моста через Таложанку. Дорога будет 4-полосной, с тротуарами и велодорожкой.

Напомним, строительство трассы ТР-53 стартовало в 2022 году. Первый этап — продление ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова — был завершен в 2024 году. В сентябре 2024 года началось возведение следующего этапа трассы. Проект разделен на четыре этапа, и все работы по этапу 2.1 должны завершиться в четвёртом квартале 2026 года.

Общая протяженность трассы от развязки с ул. Уинской до ул. Лянгасова составит 8,3 км, а с учетом местных проездов — 24,64 км. Проект предусматривает строительство шести мостов общей протяженностью 1,65 км (через реки Иву, Таложанку, Чикулайку, Огарошиху, Большую Мотовилиху и Малую Мотовилиху) и трёх транспортных развязок. Новая дорога соединит центральные районы Перми с Мотовилихинским и Орджоникидзевским районами, а также снизит нагрузку на прилегающие улицы города.

