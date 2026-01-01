В Прикамье началась процедура замещения вакантного места в Общественной палате региона

В Пермском крае стартовала процедура замещения вакантного места в Общественной палате седьмого состава, освободившегося после ухода бывшего заместителя мэра Перми Алексея Грибанова. Это решение во время пленарного заседания приняли депутаты краевого парламента. Депутатам предстоит утвердить нового кандидата на этот пост.

Место стало вакантным после того, как Алексей Грибанов написал заявление o выходе из состава Общественной палаты.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале 2026 года Алексей Грибанов вошёл в новый состав палаты, но после избрания на пост руководителя реготделения «Партии пенсионеров» подал заявление о выходе из Общественной палаты.

Отметим, что это уже второй представитель палаты седьмого созыва, покинувший её состав: ранее полномочия прекратил участник СВО Александр Маслов, назначенный и.о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа.

