Бывший вице-мэр Перми возглавит реготделение «Партии пенсионеров» Алексей Грибанов сменит на этом посту Ирину Казанцеву

Константин Долгановский

Новым председателем совета регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Пермском крае станет бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов. Об этом сообщил портал v-kurse.ru. Ожидается, что данное решение будет принято на конференции реготделения в понедельник, 27 апреля. Грибанов сменит на этом посту Ирину Казанцеву, которая занимала должность с июня 2025 года. Казанцева уже подала заявление о сложении полномочий, которое было одобрено федеральным руководством партии.

Кадровое решение связано с подготовкой к выборам в Законодательное собрание края. Перед реготделением стоит задача преодолеть пятипроцентный барьер и получить представительство в новом созыве. На предыдущих выборах в 2021 году партия набрала 4,74%.

Кроме того, партия планирует преодолеть барьер на выборах в Пермскую городскую думу.

Алексей Грибанов был депутатом нескольких созывов Пермской городской думы. В 2012-2016 и 2021-2024 годах занимал должность заместителя главы администрации города. До политической карьеры работал в сфере медицины и медицинского страхования. После ухода из мэрии некоторое время был советником главы Перми, а в начале 2026 года вошел в новый состав региональной Общественной палаты.

