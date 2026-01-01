В Прикамье ужесточили закон о вейпах С осени вводится запрет на хранение и распространение такой продукции

Фото сгенерировано нейросетью

Депутаты краевого парламента поддержали в двух чтениях поправки к законопроекту об установлении на территории Пермского края дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, а также изменения в «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Речь идёт о так называемом законе о вейпах.

В Пермском крае планируется ужесточить законодательство в отношении никотинсодержащей продукции. В начале мая в Законодательное собрание региона поступил проект закона, который расширяет действующий запрет.

В текущей редакции закона запрещена только розничная продажа никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления. Новый проект закона предлагает ввести запрет также на хранение и распространение такой продукции.

Отметим, ранее зампред краевого правительства и министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов отметил, что продавцы находят способы обходить закон. Например, жидкости для вейпов реализуются под видом пищевых добавок.

Принятые изменения вступят в силу осенью 2026 года. За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от 15 до 100 тыс. руб.

