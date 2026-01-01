Максим Артамонов Пар в законе В Прикамье планируют запретить хранить и распространять вейпы

Фото: Сгенерировано нейросетью Qwen

В Пермском крае планируется ужесточить законодательство, касающееся оборота вейпов и других электронных устройств для курения. Минпромторг региона разработал поправки к закону, которые не только сохраняют действующий с 1 марта запрет на продажу, но и вводят новые ограничения на хранение и распространение таких устройств. Ожидается, что новая редакция закона вступит в силу уже 1 сентября 2026 года.

Не только запреты

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов считает, что введение запрета на продажу вейпов, систем нагревания табака и сопутствующих комплектующих следует рассматривать прежде всего в контексте защиты здоровья граждан. По его словам, несмотря на то, что этот сегмент сформировал определённую нишу в предпринимательской среде, общест­венные интересы и вопросы охраны здоровья населения имеют безусловный приоритет.

Это мнение разделяет и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов. Хотя вейпы и имеют определённую популярность у некоторой части населения, принимаемые региональным правительством меры в конечном счёте приведут к снижению спроса на эту продукцию, считает бизнес-омбудсмен.

В то же время, помимо запретов, необходимо усиливать профилактическую и просветительскую работу, особенно среди молодёжи, о вреде никотинсодержащей продукции. По его мнению, ещё очень значительная часть куриль­щиков считает использование вейпов если не безобидной привычкой, то уж точно менее вредным занятием, чем курение.

Адаптация к новым условиям или уход в тень

Несмотря на ужесточение законодательства, эксперты предупреждают о возможности обхода новых норм через онлайн-торговлю. В связи с этим правительство края планирует разработать дополнительные меры, чтобы исключить любые схемы обхода закона. Эти меры могут включать в себя более строгий контроль за интернет-продажами и активное сотрудничество с правоохранительными органами для предотвращения нелегальной торговли.

В беседе с «Новым компаньоном» президент Пермской ТПП обратил внимание на то, что для части бизнеса решение о полном запрете продажи никотинсодержащей продукции станет серьёзным вызовом, и компании, работавшие в этой сфере, столкнутся с необходимостью переориентации своей деятельности.

«Подобные трансформации не являются чем-то исключительным: предпринимательская среда регулярно адаптируется к изменениям регулирования, особенно в чувствительных с точки зрения общественного здоровья отраслях. Что касается риска ухода части рынка в тень, такая вероятность действительно существует, особенно с учётом сохраняющегося спроса. Однако это скорее вопрос эффективности правоприменения и контроля. При последовательной и системной работе регулирующих и контрольных органов доля нелегального оборота может быть минимизирована», — пояснил Вячеслав Белов.

Президент Пермской ТПП подчеркнул, что позиция делового сообщества заключается «в понимании приоритетности задач по сохранению здоровья населения при одновременной необходимости создания условий для цивилизованной адаптации предпринимателей к новым требованиям регулирования».

В свою очередь, прикамский бизнес-омбуд­смен высказал мнение, что любые ограничительные меры так или иначе оказывают влияние на условия ведения бизнеса, а те предприниматели, которые не готовы их принять, будут искать различные возможности обойти запрет.

«Кто-то, я уверен, переориентируется на менее вредные и рискованные сегменты, такие как здоровое питание, аксессуары для спорта и т. д., что в долгосрочной перспективе укрепит устойчивость бизнеса. Однако часть предпринимателей могут попытаться уйти в тень через телеграм-каналы или альтернативные площадки, но серьёзные штрафы и ужесточение контроля со стороны административных органов делают эту модель ведения бизнеса рискованной и неэффективной», — пояснил Павел Новосёлов в беседе с «Новым компаньоном».

Первый в стране

Пермский край стал первым регионом России, где с 1 марта этого года был введён полный запрет на продажу электронных приборов для курения. Исполнение этого запрета контролируется местными органами самоуправления, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях и налагать штрафы на нарушителей.

Отметим, после вступления в силу закона заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов высказался по поводу нововведений. Он заявил, что власти региона намерены разработать поправки, чтобы исключить неисполнение закона, поскольку владельцы киосков, где продавались вейпы, пытаются обойти законодательство, маркируя жидкости для устройств как «пищевые добавки». Некоторые собственники бизнеса тогда объявили, что не продают вейпы, а сдают их в долгосрочную аренду.

Публичные консультации по законопроекту прошли с 26 марта по 10 апреля. В ходе обсуждений поступили замечания от бизнес-ассоциаций, таких как Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация малоформатной торговли (АМТ) и «Опора России». Они выразили опасения, что законопроект может вступить в противоречие с федеральным законодательством и привести к переходу рынка в нелегальный сектор. Однако разработчики законопроекта не согласились с этими замечаниями. По утверждению властей, за нелегальную торговлю преду­смотрены административные наказания.

