Пермская художественная галерея возобновляет работу Технические неполадки в коммунальных сетях устранены

Ольга Шур

Сегодня, 21 мая, Пермская художественная галерея возобновляет работу в обычном режиме.

Как сообщали пермские СМИ, художественный музей был закрыт накануне, 20 мая, в связи с прорывом водопроводной трубы в перекрытиях между первым и вторым этажами.

Сейчас все технические неполадки устранены, галерея ждёт посетителей с 12:00 до 21:00, все запланированные мероприятия состоятся по графику.

